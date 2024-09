US Open: la due volte campionessa Osaka cade contro Muchova

Il ritorno della due volte campionessa Naomi Osaka agli US Open si è concluso al secondo turno con una sconfitta per 6-3, 7-6 (7/5) contro la ceca Karolina Muchova, 52a classificata. L'atleta giapponese, che ha vinto il titolo nel 2018 e nel 2020, ha saltato l'edizione dell'anno scorso dopo la nascita della figlia Shai. Muchova è stata semifinalista a New York l'anno scorso, ma poi ha saltato i successivi nove mesi per una operazione al polso.