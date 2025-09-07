Acquista il giornale
Us Open: la finale fra Sinner e Alcaraz alle ore 20.30

di Redazione Sport
7 settembre 2025
La finale degli Us Open fra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz inizierà alle 14.30, ore 20.30 italiane. Lo comunica la Us Tennis Association sottolineando di aver posticipato la partita a causa "delle misure di sicurezza in atto e per garantire ai tifosi più tempo per raggiungere i propri posti". I controlli di sicurezza sono stati rafforzati in seguito alla presenza di Donald Trump.

Jannik SinnerDonald Trump

