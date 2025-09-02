Us Open: Lehecka ko, Alcaraz è il primo semifinalista

Carlos Alcaraz si è qualificato alle semifinale degli Us Open, battendo in tre set il ceco Jiri Lehecka. Il numero due al mondo, che nel torneo non ha ancora perso un set, si è imposto in poco meno di due ore di gioco, col punteggio di 6-4, 6-2, 6-4. Il prossimo avversario dello spagnolo uscirà dalla sfida tra Novak Djokovic e Taylor Fritz, in programma più tardi, nella notte italiana.