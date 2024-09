US Open: Medvedev batte Borges e va ai quarti

Daniil Medvedev si è qualificato per i quarti di finale degli US Open: negli ottavi ha battuto il portoghese Nuno Borges per 6-0, 6-1, 6-3. Il 28enne russo giocherà i quarti di finale a Flushing Meadows per la quinta volta nelle sue ultime sei apparizioni. Affronterà il vincente della sfida che questa notte vedrà di fronte Jannik Sinner e Tommy Paul. Nel corso del quarto game del terzo set gioco interrotto per alcuni miniuti a causa dell'allarme anti-incendio e la conseguente evacuazione della stanza dell'Hawk-Eye.