US Open: Muchova in semifinale, affronterà n.1 Swiatek

La ceca Karolina Muchova, 52esima al mondo, giocherà le semifinali degli US Open come l'anno scorso dopo aver battuto la brasiliana Beatriz Haddad per 6-1 e 6-4. "Sono molto felice di essere di nuovo in semifinale", ha detto sorridente al termine del match. Domani in semifinale Muchova (che agli ottavi ha eliminato Jasmine Paolini) affronterà la n.1 al mondo Iga Swiatek