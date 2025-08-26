Acquista il giornale
Acquista il giornale
ULTIM'ORA

US Open: Musetti al secondo turno, battuto Mpetshi Perricard

Il toscano vince in rimonta 6-7 6-3 6-4 6-4

di Redazione Sport
26 agosto 2025
Il toscano vince in rimonta 6-7 6-3 6-4 6-4

Il toscano vince in rimonta 6-7 6-3 6-4 6-4

XWhatsAppPrint

Lorenzo Musetti (n.10 Atp) si è qualificato per il secondo turno degli US Open, ultimo Slam della stagione. Nel primo turno il tennista toscano ha battuto in quattro set, in rimonta, il francese Giovanni Mpetshi Perricard (n.37) con il risultato di 6-7 6-3 6-4 6-4.

Nel prossimo turno Musetti affronterà il vincente del match tra il francese Quentin Halys e il belga David Goffin.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su