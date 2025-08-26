Acquista il giornale
US Open: Musetti, 'fiero di questa vittoria'

'Grazie a italiani per sostegno. Essere in top 10 era mio sogno'

di Redazione Sport
26 agosto 2025
"Hho rispettato il piano di gioco, ero concentrato, sono molto fiero di questa vittoria. Grazie a tutti gli italiani che sono qui e mi sostengono": così Lorenzo Musetti, al termine del match vinto contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard nel primo turno degli US Open.

"Grazie a tutti gli italiani che sono qui e mi sostengono, so che c'è una grande comunità italiana a New York, ogni giorno riceviamo molto sostegno - ha aggiunto - Il tennis italiano sta vivendo il suo periodo migliore, sono fiero di farne parte. La top 10 era il mio sogno, ho lottato tanto per arrivarci".

