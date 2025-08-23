Us Open: Musetti, "ultime esperienze mi faranno essere al top"

Lorenzo Musetti arriva allo US Open con una sola vittoria alle spalle nei tre tornei giocati sul duro in Nord America, Washington, Cincinnati e Toronto, ma non si abbatte: "non è stata così proficua come risultati, ma a livello di esperienza mi ha fatto capire tante cose per essere il miglior Lorenzo possibile qui a New York", ha detto a SuperTennis nel Media Day alla vigilia dello US Open.

"Ho mostrato ottimi picchi alti ma ho avuto troppi alti e bassi. Venivo da un infortunio, mi mancava fiducia, devo migliorare tanto sull'essere aggressivo con i colpi di inizio gioco e sfruttare di più servizio e risposta", ha aggiunto.

Al primo turno a Flashing Meadow il carrarino se la vedrà con il francese Giovanni Mpetshi Perricard, numero 39 del mondo e secondo per rendimento al servizio nelle ultime 52 settimane secondo i dati Atp: "L'anno scorso avevo affrontato al primo turno Opelka qui, evidentemente New York richiama i grandi battitori - ha spiegato Musetti - Sarà difficile da gestire, dovrò essere tatticamente intelligente, cercare di togliergli fiducia al servizio e avere molta pazienza".