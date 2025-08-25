US Open: Paolini soddisfatta 'primo turno non è mai facile'

"E' stata una partita positiva. Non era facile, Destanee Aiava gioca un buon tennis e aveva già fatto tre partite. È una giocatrice a cui piacciono molto i campi veloci e sapevo che poteva rappresentare un turno pericoloso. Inoltre, è sempre difficile giocare il primo turno in uno Slam, c'è più tensione e si deve ancora prendere ritmo e confidenza con le condizioni. Ho fatto un po' fatica all'inizio, ma sono contenta di essere rimasta lì nei punti importanti; credo che questa sia stata la chiave della partita". Jasmine Paolini commenta così il passaggio del turno agli US Open.

"Più che per il tennis, sono contenta del modo in cui ho gestito certi momenti importanti della partita - le parole della toscana in conferenza stampa dopo aver battuto Destanee Aiava - Sono rimasta sempre positiva, e credo che questo sia stato l'aspetto più importante della giornata".

La settimana di Cincinnati ha rappresentato il miglior preludio possibile a questi US Open 2025? "Lì ho ritrovato serenità in campo, sensazioni buone e la positività che mi era un po' mancata negli ultimi due tornei - ha concluso -. Sono contenta di aver giocato diverse partite, questo aiuta per ritrovare fiducia e, di conseguenza, aiuta ad affrontare il torneo successivo. Mi è piaciuto il livello di gioco che ho espresso, spero di riuscire a portarlo anche qui e di farlo con continuità".