US Open: Paolini supera fatica primo turno donne

Vittoria più faticosa dl previsto per Jasmine Paolini, che ha superato il primo turno agli Us Open battendo in rimonta per 6-7 6-2 6-4 la canadese Bianca Andreescu, in due ore e 49 minuti di gioco. "Non ho cominciato bene, facevo fatica a sentire la palla specialmente quando dovevo colpire di dritto - le parole della giocatrice toscana dopo il match -. C'era anche un po' di tensione. Dal secondo set in avanti sono riuscita un po' a sciogliermi e il mio tennis è cresciuto. Nel terzo parziale è diventata anche una battaglia fisica, entrambe abbiamo espresso un ottimo livello e sono contenta di averla spuntata". La prossima avversaria di Paolini sarà la ceca Karolina Pliskova.