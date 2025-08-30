Us Open: Sabalenka batte la Fernandez e si qualifica agli ottavi

La numero uno del mondo Aryna Sabalenka ha battuto la canadese Leylah Fernandez (n.31) in due set, 6-3, 7-6 (7-2) e si è qualificata per gli ottavi di finale degli Us Open. Dopo un buon primo set, la bielorussia è stata meno convincente nel secondo, anche se ha saputo tenere il gioco nei punti importanti. La Fernandez, recente vincitrice del torneo Wta 250 di Washington, ha fatto lo stesso numero di colpi vincenti della Sabalenka nel secondo set ma si è arresa al tie-break. La campionessa bielorussa incontrerà la spagnola Cristina Bucsa (n.95), che al terzo turno a sorpresa ha sconfitto la belga Elise Mertens (n.19).