Us Open: Sabalenka prima finalista, Pegula battuta in tre set

Aryna Sabalenka è la prima finalista del torneo femminile degli US Open, ultima prova stagionale del Grande Slam. La bielorussa, numero uno al mondo, ha avuto la meglio sulla statunitense Jessica Pegula, testa di serie numero 4, con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4 dopo poco più di due ore di gioco. In finale affronterà la vincente della sfida tra la giapponese Naomi Osaka e l'altra statunitense Amanda Anisimova.