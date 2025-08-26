US Open: Sinner parte bene, Kopriva cede in tre set

Jannik Sinner ha iniziato con un facile successo la difesa del titolo vinto l'anno scorso all'US Open. Nel primo turno il numero 1 del mondo ha travolto in tre set il ceco Vit Kopriva (n.89 del mondo). Risultato del match 6-1, 6-1, 6-2 in 1h e 38 minuti di gioco. "E' stato bello tornare qui per l'ultimo slam dell'anno, in questa atmosfera. Sono contento di stare di nuovo bene, ho fatto il possibile per essere al meglio della condizione, ora vedremo cosa succederà" ha poi detto Sinner nell'intervista in campo. "Ho un bellissimo ricordo dello scorso anno, oggi ho iniziato al meglio e sono contento di competere con i migliori del mondo" ha aggiunto.

"Non c'é da preoccuparsi, volevo proteggere la mano da una vescica che mi viene quando non gioco per due-tre giorni" ha spiegato ancora Sinner, tranquillizzando così sul problema avuto durante il match, quando un cerotto applicato ad un dito della mano destra gli ha causato fastidio, fino a costringerlo a toglierlo. "Se ora vado ad allenarmi? No, Simo (Simone Vagnozzi, il suo allenatore) ha detto che non serve e comanda lui - ha poi aggiunto - Ci sono cose da migliorare per andare avanti nel torneo, ma mettendo insieme quello che ho fatto oggi direi bene. Domani sarà una giornata importante per me, di allenamento per avere più ritmo possibile. Siamo sul pezzo e vediamo come va" ha concluso Sinner.