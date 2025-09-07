US Open: stasera Santanchè alla finale in rappresentanza Governo

Ci sarà anche un rappresentante del governo italiano questa sera a Flushing Meadows in tribuna per la finale degli Open Usa tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. La ministra per il turismo Daniela Santanchè infatti - apprende l'ANSA - è partita per New York dove assisterà all'incontro. Il ministro dello Sport Andrea Abodi, invece, è appena arrivato a Monza per assistere al Gp di formula 1.