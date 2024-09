La tennista polacca numero 1 al mondo Iga Swiatek è stata battuta 6-2 6-4 dall'americana Jessica Pegula (n.6) nei quarti di finale degli Us Open, in corso a New York. La 30enne statunitense giocherà stasera (giovedì) la sua prima semifinale di uno slam, contro la ceca Karolina Muchova (n.52).