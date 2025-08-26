US Open: Swiatek in scioltezza al secondo turno

Iga Swiatek, recente vincitrice di Wimbledon e del torneo WTA 1000 di Cincinnati, ha sconfitto in scioltezza la colombiana Emiliana Arango (6-1, 6-2) al primo turno degli US Open. La polacca, incoronata campionessa nella Grande Mela nel 2022, è arrivata a New York forte di un'estate di successi, con vittorie a Wimbledon e Cincinnati, al punto da essere la favorita dei bookmaker. Nel match d'esordio, la numero 2 del mondo ha eliminato Arango (n.84). "Nei primi incontri non è facile trovare il ritmo", ha detto la sei volte vincitrice di un Grande Slam. Nel secondo turno affronterà l'olandese Suzan Lamens (n.66), in vista di un possibile quarto di finale contro la vincitrice del Roland-Garros, l'americana Coco Gauff.