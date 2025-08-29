Us Open: Tsitsipas fuori, battuto dal tedesco Altmaier

Continua il periodo di crisi di Stefanos Tsitsipas: il giocatore greco esce al secondo turno degli Us Open dopo aver perso per 6-7 6-1 6-4 3-6 5-7 con il tedesco Daniel Altmaier. Tsitsipas, che da poche settimane è tornato ad allenarsi con il padre dopo una parentesi non felice con Goran Ivanisevic (ex coach di Novak Djokovic), è sprofondato al numero 28 della classifica mondiale. Il 27enne campione greco, che è stato anche numero 3 del ranking Atp, chiude la sua stagione senza aver raggiunto almeno il terzo turno in uno dei quattro Slam.

Ma non è l'unica sorpresa del torneo statunitense. Ieri l'argentino Francisco Cerundolo, numero 19 a livello mondiale, è stato battuto dallo svizzero Leandro Riedi, numero 435 della classifica Atp.