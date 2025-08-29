Acquista il giornale
Acquista il giornale
ULTIM'ORA

Us Open: Tsitsipas fuori, battuto dal tedesco Altmaier

Continua la crisi del greco che non raggiunge il 3o turno

di Redazione Sport
29 agosto 2025
Continua la crisi del greco che non raggiunge il 3o turno

Continua la crisi del greco che non raggiunge il 3o turno

XWhatsAppPrint

Continua il periodo di crisi di Stefanos Tsitsipas: il giocatore greco esce al secondo turno degli Us Open dopo aver perso per 6-7 6-1 6-4 3-6 5-7 con il tedesco Daniel Altmaier. Tsitsipas, che da poche settimane è tornato ad allenarsi con il padre dopo una parentesi non felice con Goran Ivanisevic (ex coach di Novak Djokovic), è sprofondato al numero 28 della classifica mondiale. Il 27enne campione greco, che è stato anche numero 3 del ranking Atp, chiude la sua stagione senza aver raggiunto almeno il terzo turno in uno dei quattro Slam.

Ma non è l'unica sorpresa del torneo statunitense. Ieri l'argentino Francisco Cerundolo, numero 19 a livello mondiale, è stato battuto dallo svizzero Leandro Riedi, numero 435 della classifica Atp.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su