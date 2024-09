US Open: Tsitsipas subito fuori

Stefanos Tsitsipas, n.11 del mondo, è stato eliminato al primo turno degli US Open dall'australiano Thanasi Kokkinakis (n.86), che l'ha battuto con il punteggio di 7-6(7/5), 4-6, 6-3, 7-5. Il Major americano resta ostico per il greco 26enne, mai oltre il terzo turno ed eliminato al secondo l'anno scorso. Tsitsipas sta attraversando un periodo difficile dopo essersi separato dal padre allenatore. Quest'anno l'ex numero 3 del mondo, finalista al Roland-Garros 2021 e agli Australian Open 2023, non è andato oltre i quarti al Roland-Garros ed è uscito al secondo turno a Wimbledon.