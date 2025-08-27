US Open: Zverev al secondo turno

Il numero 3 del mondo Alexander Zverev, finalista degli US Open 2020, si è qualificato al secondo turno del Grande Slam di New York. Il tedesco ha sconfitto in tre set - 6-2, 7-6(7/4), 6-4 - il cileno Alejandro Tabilo, ex numero 19 del mondo sceso al numero 122 del ranking ATP. Ancora alla ricerca del suo primo titolo del Grande Slam, Zverev affronterà il britannico Jacob Fearnley (numero 60). Anche il quattro volte vincitore del torneo Novak Djokovic e Carlos Alcaraz hanno raggiunto il secondo turno in tre set.