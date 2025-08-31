Acquista il giornale
US Open: Zverev eliminato, Auger-Aliassime agli ottavi

Il canadese vince in quattro set, affronterà Rublev

di Redazione Sport
31 agosto 2025
Il numero tre del seeding Alexander Zverev è stato eliminato al terzo turno degli US Open dopo aver perso in quattro set contro il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 25 del seeding. Zverev, finalista degli US Open 2020, ha vinto il primo set e ha avuto un set point nel secondo, ma ha perso terreno e Auger-Aliassime ha vinto 4-6, 7-6 (9/7), 6-4, 6-4 in 3 ore e 48 minuti.

È la prima volta dal 2018 che Zverev non riesce a raggiungere la seconda settimana a New York. Il mese scorso ha subito la sua eliminazione più precoce in sei anni da un torneo del Grande Slam a Wimbledon, dopo aver perso al primo turno.

"È una bella sensazione. Vengo qui dal 2018. Sono ancora giovane, sono passati alcuni anni, ma sto facendo progressi", ha detto Auger-Aliassime, che ha battuto per la prima volta un giocatore tra i primi cinque in un torneo del Grande Slam. "Il torneo non è ancora finito, il lavoro non è completato, ma questo significa molto per me".

Auger-Aliassime avanza al agli ottavi, dove affronterà il russo Andrey Rublev, testa di serie numero 15, che ha impiegato cinque set per battere Coleman Wong.

