Us Open:Alcaraz, 'ora gioco tennis fantastico,mai così costante'

"Sto giocando un tennis fantastico, ho ancora degli alti e bassi ma sento di poter dare il massimo in ogni partita. In questo periodo ho imparato a prendermi qualche giorno di pausa tra un torneo e l'altro: questa cosa mi ha aiutato parecchio ad affrontare l'evento successivo con più energie fisiche e mentali, necessarie per puntare sempre al top. Non avevo mai avuto un rendimento così costante prima d'ora". Prosegue agevolmente la corsa di Carlos Alcaraz agli Us Open, e lo spagnolo ammette di essere in totale fiducia, lanciando un messaggio a distanza a Sinner.

Il numero due del ranking Atp ha prevalso su Mattia Bellucci in tre set e poco piu' di un'ora e mezza di gioco. "Penso di aver giocato un match molto solido - ha dichiarato lo spagnolo in conferenza stampa -. Mi ero prefissato degli obiettivi e sono riuscito a rispettarli, anche se sento di poter migliorare ancora: in generale, sono molto soddisfatto della mia prestazione, pur riconoscendo che Bellucci non ha giocato il suo miglior tennis".

Alcaraz ha fatto leva sulla sua risposta (60% dei punti vinti sulla prima di Bellucci) e ha spiegato di aver sempre "puntato tanto su questo colpo perché lo ritengo fondamentale: in un'epoca in cui ci sono molti giocatori dotati di un ottimo servizio, bisogna essere sempre focalizzati sulla risposta, cercando di giocare sempre d'anticipo. Se rispondi bene, ti metti fin da subito in una posizione di vantaggio e questa è la cosa che mi piace di più. Non ci sono segreti, mi concentro tanto su questo fondamentale durante gli allenamenti".