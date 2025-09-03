Us Open:Auger-Aliassime in semifinale,De Minaur battuto in 4 set
Il canadese attenderà il vincente tra Sinner e Musetti
E' Felix Auger-Aliassime il semifinalista degli Us Open che attenderà il vincente di Sinner-Musetti. Il canadese, 25/a testa di serie del seeding, entra per la seconda volta tra i migliori 4 in uno Slam grazie al successo contro l'australiano Alex De Minaur (8) con i parziali di 4-6, 7-6(7), 7-5, 7-6 in oltre 4 ore di gioco. Auger aveva conquistato la semifinale sempre a New York nel 2021.
