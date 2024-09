US Open:Errani e Vavassori prima coppia italiana in finale misto

Sara Errani e Andrea Vavassori diventano la prima coppia italiana in una finale Slam di doppio misto nella storia del tennis. Allo US Open 2024, hanno sconfitto in semifinale gli statunitensi Tyra Grant e Aleksandar Kovacevic 6-3 7-5. Per il titolo affronteranno gli amici Taylor Townsend e Donald Young, che hanno eliminato 6-3 6-4 le teste di serie numero 8, l'indonesiana Aldila Sutjadi e l'indiano Rohan Bopanna. Townsend, in semifinale in doppio femminile, è in corsa per vincere due titoli in questa edizione dello US Open. Nella storia degli Slam si registrano i due successi di Nicola Pietrangeli al Roland Garros 1958 con la britannica Shirley Bloomer, e di Raffaella Reggi allo US Open 1986 con lo spagnolo Sergio Casal. Inoltre c'è anche una finale persa, la prima di sempre nei major, da Uberto De Morpurgo e dalla statunitense Elizabeth Ryan contro le due leggende francesi Suzanne Lenglen e Jean Borotra.