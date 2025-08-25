US Open:ira Medvedev,litiga con arbitro, aizza pubblico ma va ko

Daniil Medvedev è stato eliminato al primo turno degli US Open da Benjamin Bonzi (che si è imposto 6-3, 7-5, 6-7, 0-6, 6-4) in una partita surreale terminata al quinto set. Quando il francese era ad un passo dalla vittoria, ovvero al momento del match point sul 5-4 nel terzo set, un fotografo ha inspiegabilmente deciso di cambiare posto dopo l'errore del 29enne al primo servizio, costringendo l'arbitro, come da regolamento, a far ripetere il servizio. Una decisione che ha scatenato l'ira di Medvedev che si è scagliato contro l'arbitro (Greg Allensworth) e ha aizzato il pubblico. Il russo prima ha chiesto spiegazioni e poi ha sostenuto che l'arbitro non volesse più restare lì, volesse andarsene a casa. Girandosi verso la telecamera il russo ha gridato: "Ha ragione Reilly Opelka, lui - (il giudice di sedia) - guadagna sulla partita, non guadagna per le ore che sta in campo. L'arbitro vuole solo andarsene a casa". Per oltre cinque minuti non è stato possibile riprendere il match. Il francese timidamente, a un certo punto, ha anche minacciato di andarsene chiedendo come mai Medvedev non era stato punito per il suo comportamento. Alla ripresa del match Bonzi non ha sfruttato il match point perdendo il terzo e il quarto set per poi imporsi al quinto. A fine partita Medvedev, dopo aver stretto la mano all'avversario (che lo aveva già eliminato a Wimbledon), ha sfasciato anche la racchetta, altro segnale della crisi profonda che sta attraversando il russo.