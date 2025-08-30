Us Open:Musetti 'vincere così brucia, spero Flavio torni presto'

"Vincere così brucia, durante il match c'e' stato un gran spettacolo per questo derby con un finale amaro". Lorenzo Musetti non nasconde la sua soddisfazione per essere approdato agli ottavi di finale degli Us Open e allo stesso tempo si dice dispiaciuto per l'abbandono di Flavio Cobolli per un problema all'avambraccio. "E' stata dura e comunque - aggiunge Musetti ai microfoni di Supertennis - non è facile affrontarlo, gli auguro di tornare presto. Credo che Flavio sia cresciuto tantissimo, si vedeva che faceva fatica al servizio. Un peccato chiuderla così. Dal mio canto sono felice di essere agli ottavi, ma ora andrò a consolare il mio caro amico Flavio"

"Posso essere soddisfatto del mio tennis - conclude Musetti - ho giocato una partita solida. Sono contentissimo di essere agli ottavi. Regali magie al pubblico col rovescio? Non è facile spiegare come si fa".