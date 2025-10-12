Vacherot "oggi ha vinto la famiglia, è incredibile"

Acquista il giornale
di Redazione Sport
12 ottobre 2025
"Quel che è successo è pazzesco, irreale. Sono felicissimo di come ho giocato. Oggi avrebbero dovuto esserci due vincitori, ma nel tennis non è possibile". Così Valentin Vacherot dopo la vittoria sul cugino Arthur Rinderknech nella finale del Masters 1000 di Shanghai.

"E' una sconfitta dura per Arthur ma non c'è un vincitore e uno sconfitto, c'è una famiglia che ha vinto. E questa storia per il tennis è bellissimo" ha detto ancora il primo monegasco a vincere un torneo Atp. Vacherot, 26 anni, ha anche ringraziato direttamente il 30enne cugino, i due sono figli di sorelle, per avergli aperto la strada del tennis, "se non fosse successo, non sarei qui oggi" e di fargli realizzare un sogno "che ora dividiamo insieme".

