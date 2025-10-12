Vacherot vince Masters di Shanghai, batte il cugino Rinderknech

Valentin Vacherot ha vinto il Masters 1000 di Shanghai, avendo la meglio nella sfida col cugino, il francese Arthur Rinderknech, una prima volta assoluta nel circuito Atp. Il monegasco 26enne, proveniente dalle qualificazioni e n.204 al mondo, si è imposto in tre set col punteggio di 4-6, 6-3, 6-3, in poco più di due ore di gioco, concluse con un lungo abbraccio tra i due. Grazie al successo odierno, Vacherot fa un balzo nel ranking e domani, con la pubblicazione della nuova classifica, entrerà nella top 50.