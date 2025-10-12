Acquista il giornale
Acquista il giornale
ULTIM'ORA

Vacherot vince Masters di Shanghai, batte il cugino Rinderknech

Monegasco n.204 batte in 3 set il francese, abbraccio tra i due

di Redazione Sport
12 ottobre 2025
Monegasco n.204 batte in 3 set il francese, abbraccio tra i due

Monegasco n.204 batte in 3 set il francese, abbraccio tra i due

XWhatsAppPrint

Valentin Vacherot ha vinto il Masters 1000 di Shanghai, avendo la meglio nella sfida col cugino, il francese Arthur Rinderknech, una prima volta assoluta nel circuito Atp. Il monegasco 26enne, proveniente dalle qualificazioni e n.204 al mondo, si è imposto in tre set col punteggio di 4-6, 6-3, 6-3, in poco più di due ore di gioco, concluse con un lungo abbraccio tra i due. Grazie al successo odierno, Vacherot fa un balzo nel ranking e domani, con la pubblicazione della nuova classifica, entrerà nella top 50.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su