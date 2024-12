Valditara: 'Educazione al rispetto e sport contro bullismo e odio sui social'

Nella società di oggi troviamo poco rispetto, se andiamo sui social ne trovo poco. Anzi dietro i cosiddetti fake trovo una marea di volgarità e odio, disprezzo e inviti alla violenza. Allora è evidente che nostra società invece di educare al rispetto, coltiva valori negativi.

Lo ha detto Giuseppe Valditara, ministro dell'istruzione e del merito, durante la presentazione del progetto "Alleniamoci al rispetto". "L'educazione al rispetto come valore centrale non è più forte come un tempo - ha aggiunto -, per questo il bullismo è diventato un fenomeno devastante. Così allenare al rispetto è un training continuo e lo sport è uno strumento fondamentale perché non è qualcosa di anarchico, presuppone il rispetto di regole e dell'avversario che non deve essere distrutto. Quello non è sport, ma guerra".

Valditara ha poi concluso: "Lo sport è estremamente educativo, per questo vogliamo investire in questo e nelle infrastrutture scolastiche. Ricordo che il PNRR aveva messo a disposizione 300 milioni per le palestre e noi, usando soldi nostri, siamo arrivati a 890. Inoltre abbiamo fatto un censimento nei comuni per individuare le strutture sportive da mettere a disposizione delle scuole. Concludo dicendo che lo sport è anche utile per la lotta alla dispersione scolastica".