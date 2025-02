Valentina Petrillo critica Trump: "Ordine esecutivo sulle atlete transgender è un manifesto politico"

"Donald Trump parla di cose che non sa, e per fortuna sulla partecipazione transgender alle gare femminili non decide lui, ma il Cio". Valentina Petrillo è la prima atleta transgender ad aver partecipato alle Paralimpiadi, e al telefono con l'ANSA definisce "un manifesto politico" l'ordine esecutivo col quale il presidente Usa ha bandito dallo sport femminile le atlete nate uomo e che hanno compiuto la transizione in donna.

"Posso anche capirlo, forse anche io 20 anni fa avrei detto le stesse cose, quando era difficile informarsi. Ma è una decisione senza fondamento: il vantaggio di prestazione non é dimostrato e mai lo sarà, semplicemente perché non esiste". E anche se l'ordine di Trump vale solo in America, Petrillo fa notare che "c'é una parte di mondo contrario, con questo 'spot' l' 'intolleranza' sportiva aumenterà."