Valentino Rossi ai test Rookie Mondiale Endurance di Auto

Valentino Rossi si prepara per una nuova avventura. Il profilo Instagram del Mondiale Endurance ha ufficialmente annunciato la presenza del nove volte campione del mondo delle due ruote nei test dei rookie nella categoria LMP2. La sessione di prova si terrà in Bahrein, domenica 5 novembre, subito dopo la conclusione del Mondiale 2023. Il post su Instagram che accompagnava l'annuncio recitava: "Un grande nome si aggiunge alla lista". La passione di Rossi per le quattro ruote è sempre stata forte, dalla prova nel Mondiale di rally del 2002 al Monza Rally Show in cui vanta sette successi. Nel 2019 ha partecipato alla gara Endurance della 12 Ore del Golfo, mentre nel gennaio 2022 ha ufficializzato la sua partecipazione al GT World Challenge Europe 2022, così come nel 2023. Inoltre, ha preso parte a due round della 24H Series, alla 24 Ore di Dubai e alla 12 Ore di Bathurst, tra le tante altre esperienze in macchina.