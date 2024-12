Valori 'mia candidatura Fip è per amore del basket italiano'

"La candidatura è per amore della pallacanestro italiana. Il mio obiettivo non è fare la federazione ricca, ma per creare una federazione che faccia girare le risorse. Puntiamo sulla qualità tecnica e sui migliori". Così Guido Valori, candidato alla presidenza della Federazione italiana pallacanestro per il quadriennio 2025-2028, che nelle elezioni del 21 dicembre sfiderà Gianni Petrucci. Valori, poi, ha sottolineato come al centro del suo programma ci sia il basket femminile, "fermo da decenni e che non attira interesse", e il basket 3x3, "che deve essere come il padel, ed è realizzabile anche nei territori dove scarseggiano i numeri di ragazze e ragazzi che vogliono praticare. Questa è una grande opportunità, non è stato sviluppato e voglio iniziare a pensare dei veri e propri campionati". Infine, oltre ad illustrare la squadra dei consiglieri federali che sarà composta da Novella Schiesaro, ex giocatrice e oro agli Europei del 1995 con l'Italia. Stefano Patuanelli, capgruppo M5S al Senato, Stefano Persichelli, Paolo Carasso e Roberto Nardi, il candidato alla presidenza della Federbasket ammette di aver "raccolto molti consensi avvertendo concretamente quello che emergeva, il malessere e la voglia di cambiamento che avevamo percepito ci è stata rappresentata in maniera chiara. Siamo certi di raggiungere il risultato sportivo perché abbiamo verificato che la gente voleva sentire cosa si poteva fare all'interno del mondo della pallacanestro con un programma, dare valori è una cosa fondamentale all'interno di un movimento. Oggi il movimento sportivo ha bisogno di porsi interrogativi, perché ha bisogno di una spinta importante e il basket può fare la sua parte", conclude.