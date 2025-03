Van Persie: "Feyenoord pronto a sorprendere contro l'Inter in Champions League"

"È il bello dello sport, del calcio. C'è sempre speranza, anche se la gente crede sia molto piccola. Vorremmo sorprendere anche noi, il sentimento è un po' che sia impossibile ma non credo sia vero, perché avremo le nostre occasioni e dovremo essere forti. Dobbiamo pensare a quello che possiamo influenzare noi, possiamo prepararci al meglio". Lo ha detto il tecnico del Feyenoord Robin van Persie, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inter in Champions League. "È una grandissima sfida e lo sappiamo. Daremo tutto e crediamo alla rimonta. Possiamo fare un miracolo, è il bello dello sport. Abbiamo visto la partita e ci siamo preparati, senza fare cose diverse dal solito. Abbiamo studiato ogni punto dell'Inter, ma anche di noi stessi, siamo focalizzati sulle nostre occasioni".