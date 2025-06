Vasily Lomachenko annuncia il ritiro: un campione di boxe si congeda da leggenda

Vasily Lomachenko, 37 anni, 2 ori olimpici (Pechino 2008 e Londra 2012) e 3 titoli mondiali in altrettante diverse categorie di peso, considerato uno dei migliori boxeur di ogni tempo, ha annunciato il ritiro dall'attività agonistica. Lascia da campione, in quanto attualmente era in possesso della corona Ibf dei pesi leggeri, conquistata a maggio 2024 alla Rac Arena di Perth, in Australia, battendo George Kambosos Jr. In precedenza aveva detenuto i titoli mondiali dei piuma e dei superpiuma.

Lomachenko ha fatto sapere che si ritira con un videomessaggio via social in cui sottolinea di essere "grato per ogni vittoria e sconfitta dentro e fuori dal ring. Sono grato che, mentre la mia carriera volge al termine, ho acquisito chiarezza sulla direzione che una persona deve prendere per ottenere la vera vittoria, non solo sul ring. Ringrazio Dio per i miei genitori onesti, meravigliosi e gentili per la loro cura, amore e calore che ho sentito per tutta la mia vita. Mio padre mi ha insegnato non solo la boxe, ma anche a essere un modello per i miei figli".

"Ho fatto molti errori nella vita e in palestra - continua l'olimpionico ucraino -, ma lui era sempre al mio fianco, correggendomi quando necessario. Ho molti bei ricordi. Una dedica alla mia famiglia sempre vicina, sempre al mio fianco. Una dedica alla mia famiglia sempre vicina, sempre al mio fianco. Avete condiviso le mie vittorie e avete sentito il dolore delle mie sconfitte. Quelle sconfitte ci hanno solo reso solo più forti".

Ma Lomachenko rimarrà nel cuore degli ucraini non solo per le sue imprese da pugile, ma anche per il fatto che, tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023, si ritirò temporaneamente per arruolarsi e andare al fronte per difendere la sua patria dagli invasori russi combattendo, questa volta in guerra e non sul ring, in prima linea per quattro mesi.