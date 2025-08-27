Acquista il giornale
Vasseur, in Olanda vogliamo mantenere il trend positivo

Il manager Ferrari: "Servono buoni risultati già in qualifica"

di Redazione Sport
27 agosto 2025
Nel fine settimana la Formula 1 torna in pista dopo la pausa estiva e la Ferrari è pronta "ad affrontare una fase finale di stagione molto intensa", assicura il team principal Frederic Vasseur in una nota di Maranello.

Si corre sul circuito di Zandvoort ed "in Olanda vogliamo mantenere il trend positivo costruito nelle ultime gare, nelle quali abbiamo compiuto dei progressi in termini di competitività. Charles e Lewis sono pronti e la squadra è concentrata al massimo - afferma il manager francese -, determinata a metterli nelle migliori condizioni per ottenere buoni risultati già nelle qualifiche, che a Zandvoort sono particolarmente importanti, visto quanto è difficile sorpassare qui".

