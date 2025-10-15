Acquista il giornale
Acquista il giornale
ULTIM'ORA

Vasseur "la squadra è unita, vogliamo cambiare rotta"

Manager Ferrari "ad Austin anche la sprint, servirà precisione"

di Redazione Sport
15 ottobre 2025
Manager Ferrari "ad Austin anche la sprint, servirà precisione"

Manager Ferrari "ad Austin anche la sprint, servirà precisione"

XWhatsAppPrint

"Sappiamo di non aver sfruttato al massimo il potenziale del nostro pacchetto nelle ultime gare, ma la squadra è unita e pienamente determinata a cambiare rotta". Lo afferma il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, in una dichiarazione diffusa dalla Scuderia in vista della 19/a gara del Mondiale di Formula 1, il Gp degli Stati Uniti ad Austin, in programma nel prossimo fine settimana.

"Dopo due circuiti cittadini (Baku e Marina Bay, ndr) con il Circuit of the Americas torniamo su una pista permanente che offre un mix di curve molto interessante - sottolinea il manager di Maranello -. È un tracciato che richiede precisione da parte di tutti: al team per il set-up e ai piloti per il feeling con la vettura. Il weekend sarà ancora più impegnativo a causa del formato sprint, che ci concede una sola sessione di prove libere prima di entrare nelle sessioni competitive".

Il tracciato, ricorda la Ferrari, misura 5.5 km e combina curve ad alta, media e bassa velocità, due zone Drs e un dislivello di oltre 40 metri. Tutta la pista richiede un'attenta gestione degli pneumatici, anche perchè le temperature possono superare i 40 gradi, mettendo alla prova pure le power unit.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su