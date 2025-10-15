Vasseur "la squadra è unita, vogliamo cambiare rotta"

"Sappiamo di non aver sfruttato al massimo il potenziale del nostro pacchetto nelle ultime gare, ma la squadra è unita e pienamente determinata a cambiare rotta". Lo afferma il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, in una dichiarazione diffusa dalla Scuderia in vista della 19/a gara del Mondiale di Formula 1, il Gp degli Stati Uniti ad Austin, in programma nel prossimo fine settimana.

"Dopo due circuiti cittadini (Baku e Marina Bay, ndr) con il Circuit of the Americas torniamo su una pista permanente che offre un mix di curve molto interessante - sottolinea il manager di Maranello -. È un tracciato che richiede precisione da parte di tutti: al team per il set-up e ai piloti per il feeling con la vettura. Il weekend sarà ancora più impegnativo a causa del formato sprint, che ci concede una sola sessione di prove libere prima di entrare nelle sessioni competitive".

Il tracciato, ricorda la Ferrari, misura 5.5 km e combina curve ad alta, media e bassa velocità, due zone Drs e un dislivello di oltre 40 metri. Tutta la pista richiede un'attenta gestione degli pneumatici, anche perchè le temperature possono superare i 40 gradi, mettendo alla prova pure le power unit.