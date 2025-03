Vecino: "Lazio pronta per il ritorno degli ottavi di Europa League contro il Viktoria Plzen"

L'Europa League è una competizione bellissima che migliora andando avanti, si sente nell'ambiente quanto sia importante. Dobbiamo concentrarci per passare il turno e poi penseremo alle altre. Non ci sono partite semplici, non dobbiamo pensare che sia già fatta. Giochiamo in casa e dobbiamo passare il turno. Anche perché ogni fase che superi vedi più vicina la possibilità di arrivare in finale". Sono queste le parole di Matias Vecino, centrocampista della Lazio, prima del ritorno degli ottavi di Europa League contro i cechi del Viktoria Plzen. L'uruguiano torna a parlare anche del proprio rinnovo ammettendo che "qui sto bene, la mia famiglia è contenta. Il mio pensiero era solo tornare e dimostrare che sono ancora un giocatore affidabile. Mi sono sentito meglio di quello che pensavo, sto bene e sono soddisfatto. Ne parleremo, da parte mia c'è totale disponibilità". Infine una battuta sul derby che, per uno scherzo del destino dopo essere stato evitato negli ottavi, potrebbe ripresentarsi in finale: "Adesso sinceramente non ci penso, prima degli ottavi sì. Era possibile, poi non c'è stata. Al derby di campionato, invece, manca ancora molto", conclude.