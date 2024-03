Vela: Banti, Olimpiadi? Io e Tita sempre con piedi per terra

"L'avvicinarsi delle Olimpiadi? Restiamo sempre con i piedi per terra, senza crogiolarci sugli allori. Siamo concentrati per fare la miglior performance possibile". Parola di Caterina Banti, oro olimpico insieme a Ruggero Tita a Tokyo 2020, nel corso della conferenza tenutasi al Circolo Canottieri Aniene a 150 giorni dall'appuntamento a cinque cerchi. "Dopo il Mondiale di maggio faremo il punto sui materiali da usare. Affineremo tutto ciò che bisogna affinare, curando ogni dettaglio, e poi proveremo a conoscere le condizioni di acqua di Marsiglia", dice l'atleta dell'Aniene. Il suo compagno di squadra, tesserato per le Fiamme Gialle, le fa eco. "Come preparazione siamo messi abbastanza bene, abbiamo fatto tanto 'volume' questo inverno. Nella regata di Palma di Maiorca ai primi di aprile incontreremo gli equipaggi stranieri". Per Tita, in vista delle Olimpiadi, l'equipaggio inglese è uno di quegli avversari "da tenere d'occhio, ma attenzione anche agli svedesi, quelli che mi hanno impressionato di più". Tita e Banti godono della "stima incredibile" del presidente della Federvela Francesco Ettorre: "Non solo per i risultati ottenuti, ma per il senso di emulazione che hanno dato a tanti ragazzi - dice il numero uno della FIV - Ringrazio Aniene e Fiamme Gialle, in questi anni c'è stato lavoro di squadra. Spero che la squadra possa esprimersi al meglio a Marsiglia". Anche il presidente del Circolo Canottieri Aniene, Massimo Fabbricini, dà la sua benedizione al duo azzurro: "Dobbiamo ringraziare Banti e Tita per averci fatto sognare".