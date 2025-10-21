Vela: Black Jack vince la Rolex middle sea race 2025
Il sucesso nella classe Monoscafi con tempo di 2 giorni e 17 ore
Il Maxi 100 Black Jack di Remon Vos, con skipper Tristan Le Brun, ha tagliato il traguardo della Rolex Middle Sea Race 2025 alle 05:44:07 di oggi, martedì 21 ottobre, aggiudicandosi la vittoria in tempo reale nella classe Monoscafi con un tempo di 2 giorni, 17 ore, 44 minuti e 07 secondi.
L'equipaggio di Black Jack 100: Remon Vos, Tristan Le Brun, Alex Nolan, Andrew Henderson, Bram van Spengen, Bruce Clark, Clément Cron, Guillaume Berenger, Harley Spreadbury-Key, Jelmer Van Beek, Jorden Van Rooijen, Matiu Te Hau, Robin Jacobs, Rokas Milevicius, Romain Testa, Rutger Vos, Shane Hughes, Sofian Bouvet, Thierry Fouchier.
Alle ore 10 in punto di stamani ha tagliato il traguardo anche il Maxi 72 Balthasar, che al momento risulta primo in tempo compensato IRC, calcolato sulla base dei tempi di arrivo previsti per i diretti inseguitori, l'italiano Mon Ile di Gianrocco Catalano e il maltese Elusive II della famiglia Podestà, che navigano a circa 7 nodi in direzione di Pantelleria, a circa 400 miglia dall'arrivo.
Le prossime 24/36 ore potranno confermare Balthasar oppure assegnare la vittoria assoluta ad altre barche ancora in navigazione.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su