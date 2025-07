Vela: inaugurata la Red Bull Sailing Academy a Marina Monfalcone

Il Marina Monfalcone spicca sulla mappa della vela internazionale. E lo fa in grande stile, con l'apertura ufficiale della Red Bull Sailing Academy, un nuovo centro d'eccellenza pensato per formare la nuova generazione di velisti e kitesurfer d'élite. Un vero e proprio trampolino verso le competizioni più prestigiose del mondo, dal SailGP all'America's Cup, per arrivare alle discipline olimpiche. L'Academy ha l'obiettivo di ispirare i futuri campioni e accelerare la crescita della vela ad alte prestazioni in Italia e all'estero, reclutando i migliori talenti internazionali dello sport e mettendo a loro disposizione uno dei centri di allenamento più avanzati in Europa.

L'evento inaugurale di ieri ha attirato migliaia di appassionati al Marina Monfalcone, trasformata per l'occasione in un suggestivo palcoscenico vista mare tra vela e spettacolo: i tuffi dalle grandi altezze con gli high diver della Red Bull Cliff Diving World Series, Jonathan Paredes, Paula Gilabert, Oleksiy Prygorov e la triestina Elisa Cosetti; l'esibizione su slackline dell'asso Jaan Roose, che giusto un anno fa attraversò sulla fettuccia lo Stretto di Messina; e poi i trick di foilboard con Nikolas Plytas e di wakeboard con Claudia Pagnini e Massimiliano Piffaretti. Adrenalina e passione hanno animato una giornata destinata a segnare una svolta per la vela in Italia e nel mondo, celebrando un momento storico per la vela e gli sport acquatici.

Erano presenti al gran completo i componenti del Red Bull Italy SailGP Team, che ha ufficialmente stabilito qui, nel golfo di Trieste, la propria base operativa. Su tutti si segnalano il campione olimpico Ruggero Tita, il due volte vincitore dell'America's Cup Jimmy Spithill, e il Ceo di Marina Monfalcone Hans-Peter Steinacher. A loro il compito di essere la personificazione della visione dell'Academy e della sua ambizione a essere un luogo chiave nello sviluppo dello sport velico, in Italia e nel mondo.

"Ciò che rende davvero speciale la Red Bull Sailing Academy - Steinacher - è il metodo con cui cerchiamo talenti a livello globale e li accompagniamo in un percorso verso il vertice dello sport. La vela è cambiata enormemente dal 2013, quando l'avvento del foiling ha rivoluzionato tutto, e qui nel golfo di Trieste abbiamo le condizioni ideali per allenarci al massimo livello. L'evento di apertura è stato un bello spettaco e da domani inizia il vero lavoro".

"È fantastico avere finalmente questa struttura. La Red Bull Sailing Academy - ha aggiunto Tita - è qualcosa che aspettavamo da tanto tempo. Si vede che è un luogo costruito da velisti per velisti, e che ha tutte le carte in regola per diventare un centro di alto livello per il progresso della performance. Con l'apporto di personaggi come Thomas Zajac, Santiago Lange, Roman Hagara e Hans-Peter Steinacher, che condivideranno la loro esperienza, sarà un'opportunità unica per la nuova generazione di imparare dai migliori".

"Durante la mia carriera - ha concluso Spithill - trovo che a questo sport sia sempre mancata una vera base stabile per allenarsi come squadra. Di solito si è sempre in giro a gareggiare, senza mai un luogo fisso dove rientrare e ricaricarsi. Ed è proprio questo che rende la Red Bull Sailing Academy un punto di svolta, non solo per gli atleti del SailGP, ma anche per la prossima generazione di olimpionici e campioni del mondo. La struttura di Marina Monfalcone abbraccia davvero tutto il mondo della vela, dal foiling al kite surf, senza tralasciare salute, benessere e preparazione."

La grande folla di visitatori entusiasti che ha affollato il Marina ha avuto l'opportunità di visitare la struttura, conoscere gli atleti e scoprire in anteprima i programmi che verranno attivati in questa ambiziosa location. Grande curiosità ha suscitato la Wall of Fame dell'Academy, che celebra i principali successi di Red Bull nel mondo della vela… e prevede già uno spazio per i campioni del futuro. In questo modo, "nero su bianco", i traguardi del passato diventano ispirazione per le nuove generazioni.