Vela: Palermo-Montecarlo, Black Jack vince col nuovo record

La Palermo-Montecarlo di vela è stata vinta, come nel 2024, da Black Jack. Il maxi 100 piedi monegasco ha ottenuto il bis e il record della regata offshore: 38 ore, 53 minuti e 13 secondi. Un tempo che migliora il precedente primato, 44 ore, 34 minuti, 24 secondi, che apparteneva sempre a Black Jack.

La concorrenza è stata spazzata via con un ritmo incredibile che nessuno ha retto: dopo la partenza di sabato alle 12, dal golfo di Mondello, il traguardo è stato tagliato dai vincitori poco prima delle tre della scorsa notte, mentre i primi inseguitori hanno raggiunto il principato di Monaco oggi dopo mezzogiorno.

All'arrivo tre barche quasi insieme: nell'ordine il TP52 turco Arkas Blue Moon Sailing Team (alle 12.21), il catamarano Falcon di Matteo Uliassi con Shannon Falcone (alle 12.26), e il VO65 oceanico austriaco Sisi (12.37); quest'ultimo in testa al terzetto fino a poche ore dall'arrivo, ma ha pagato un buco di vento sotto costa.

Per i vincitori festeggiamenti in banchina con champagne, birra e un buffet. "Abbiamo avuto tutte le condizioni possibili - fa notare lo skipper di Black Jack, Tristan Lebrun - e usato tutte le vele a bordo. I temporali con forti raffiche vicino alla Giraglia hanno sbandato molto la barca, ma i ragazzi sono stati perfetti. La regata si conferma ricca di competizione e scenari, organizzata splendidamente, sia a Palermo che a Montecarlo".

"Più che una regata - gli fa eco, raggiante, l'armatore Remon Vos - questo è un evento bellissimo, l'accoglienza a Palermo e Montecarlo è meravigliosa. Vincere è sempre una emozione, devo dire grazie all'equipaggio, fare una regata così difficile in questo modo è il frutto di un insieme di cose: barca, vele, uomini, fortuna".