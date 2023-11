Velasco, il cervello invecchia lentamente con nuove sfide

Parlando di come vede il proprio ruolo di doppi incarichi, Julio Velasco ha ribadito che, a suo parere, chi allena una nazionale "deve farlo a tempo pieno". Poi, tornando a parlare del concetto di sfide che servono ad affrontare meglio la vecchiaia, ha detto che "Rita Levi-Montalcini, che è morta a 103 anni e della quale ho letto i libri, spiegava che il cervello è l'organo che invecchia più lentamente se è allenato. Ma come lo si allena? Imparando sempre cose nuove, così il cervello continua a essere fresco". Velasco ha quindi anticipato chi gli voleva rivolgere una domanda sul nuovo presidente dell'Argentina, Javier Milei: "mi faccia vivere una giornata felice - ha detto -, non mi faccia questa domanda. Se lei mi porta lì...", astenendosi poi dal fare ulteriori commenti.