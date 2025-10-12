Velasco, 'Mattarella sa tutto di pallavolo, mi ha sorpreso'

"Lui sa tutto di pallavolo. Mi ha sorpreso. È un presidente benvoluto da tutti, amato da tutti, e ha una sensibilità sportiva. Quello che mi ha colpito di più è quando ha chiamato quelli che avevano preso il quarto posto alle Olimpiadi, dopo la polemica sulla ragazza che era arrivata quarta. Questo vuol dire avere una grande sensibilità". Lo ha detto Julio Velasco parlando con i giornalisti dell'incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Le pallavoliste della nazionale che giocano da più anni, ha aggiunto Velasco, "hanno bisogno di una pausa, quindi io ho proposto alcune alternative. Qualcuna mi ha già risposto, altre ci devono pensare".

Sull'addio di Monica De Gennaro, "una delle giocatrici più straordinarie che io abbia mai avuto", Velasco ha detto che "non voglio pensarlo come una perdita, perché ha dato tanto, la vita va avanti e ha fatto una scelta secondo me ponderata. Abbiamo brave giocatrici che avranno la loro opportunità".