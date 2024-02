Velasco, 'Vannacci? La frase su Egonu stimola il razzismo'

Paola Egonu ha querelato Vannacci? "Non se ha fatto bene a querelarlo ma dopo quello che ha detto il generale Paola doveva avere una reazione, quanto detto è una cosa che non ha proprio senso, visto che l'italianità sta cambiando, come avviene in ogni paese". A parlare, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, è il ct dell'Italvolley femminile, Julio Velasco. "Ci sono uomini che rispondono al significato più classico del termine 'reazionari' - aggiunge - Non vogliono che cambi nulla. E non riescono a sopportare il ruolo che ha oggi la donna, o che ci siano persone di altre razze in Italia o il cambiamento di atteggiamento verso gli omosessuali, è una reazione al cambiamento". La frase di Vannacci sulla Egonu è razzista? "Se non è razzista diciamo che stimola il razzismo - ha detto ancora Velasco- perché confrontare l'italianità coi tratti somatici vuol dire proprio parlare di razza".