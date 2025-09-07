Velasco, vittoria mondiale più emozionante dell'Olimpiade

"Questa vittoria mi ha dato emozioni maggiori rispetto all'Olimpiade perché questa è stata una competizione lunga, difficile, e piena di insidie. Per questo ha un sapore diverso e bellissimo": così, Julio Velasco dopo il trionfo mondiale delle azzurre. "Queste ragazze hanno lavorato con grande dedizione e giocato con coraggio anche quando eravamo in difficoltà - ha aggiunto - Questi sono valori che significano tanto e credo che questo gruppo abbia meritato di vincere così. È una vittoria arrivata anche grazie al lavoro fuori dal campo. Volevo ragazze autonome ed autorevoli ed ho un gruppo che ha fatto grandissime cose".