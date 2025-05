Venezia-Fiorentina: Di Francesco carica la squadra per il posticipo decisivo

"Abbiamo una squadra di fronte che ha tante soluzioni, specialmente in mezzo al campo, che si è rinforzata a gennaio e che ha sfiorato una finale europea. Avranno voglia di rifarsi immediatamente dalla delusione Conference. Sicuramente hanno giocato da poco, ma sono abituati. Noi dobbiamo entrare con il coltello fra i denti, sapendo che abbiamo bisogno solo di vincere, migliorando quegli aspetti da migliorare, tenendo quelli positivi". E' il proclama di Eusebio Di Francesco, in conferenza stampa, presentando il posticipo del lunedì del suo Venezia con la Fiorentina.

Il Venezia giocherà conoscendo i risultati di Empoli, Lecce e Parma: "Noi dobbiamo guardare noi stessi, ovvio però che poi guarderemo cosa fanno le dirette concorrenti. Ma prima ci dobbiamo preparare sul nostro match", ha ammonito l'allenatore degli arancioneroverdi, che dovrà fare i conti con le assenze: l'ex Duncan non ha recuperato - e per lui il campionato potrebbe essere finito - e Sagrado non verrà rischiato: Kike Perez si è allenato in gruppo solo da ieri. In attacco, Yeboah è in vantaggio rispetto ai compagni per una maglia da titolare.