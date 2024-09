Venezia ko in casa con il Torino, gol di Coco

Il Torino di Paolo Vanoli, ex di turno, vince 1-0 in casa del Venezia nel primo anticipo della terza giornata di Serie A e, temporaneamente, è in vetta alla classifica. Gara equilibrata con occasioni da entrambe le parti e qualche errore sotto porta. Il primo tempo si chiude sullo 0-0 con i due portieri in evidenza. Nella ripresa il gol degli ospiti arriva grazie a Saul Coco, bravo di testa su calcio d'angolo, all'86'. I veneti di Di Francesco sono fermi a 1 punto dopo tre partite.