Verona Rabbia, 'Subito un grande torto a San Siro'

"Oggi è stato un grande mancare di rispetto nei confronti di una società che, nonostante le tante difficoltà, sta cercando di onorare questo campionato e di lottare fino alla fine. È impossibile che, nella sala Var, degli arbitri preparati non abbiano notato che il gol dell'Inter andava annullato, senza avvisare l'arbitro. Lo ha affermato il direttore sportivo del Verona, Sean Sogliano, intervistato da Dazn dopo la sconfitta con l'Inter. 'In una sala Var non si può commettere un errore del genere, o si tratta di mancanza di rispetto o di qualcos'altro. Per me non è un errore: il Verona e i suoi tifosi tornano a casa con un grande torto, è una cosa veramente molto grave'.