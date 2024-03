Verona-Sassuolo: altro infortunio, Berardi esce in lacrime

Brutto infortunio per Domenico Berardi. Nel secondo tempo della gara con il Verona, il giocatore del Sassuolo, che tornava titolare dopo mesi di stop, si stava lanciando verso la porta gialloblù quando si è accasciato chiedendo l'intervento dei medici: a un mese e mezzo dall'ultima presenza in campo, altra tegola per Berardi che ha chiesto il cambio uscendo in lacrime sostenuto dallo staff del Sassuolo e senza toccare con il piede a terra. Verrà valutata l'entità dell'infortunio che è apparso però non lieve.