Verstappen domina libere 1 GP Messico, Leclerc 5° con Ferrari

Dominio di Max Verstappen nelle prime libere del Gran Premio di Formula 1 del Messico: il campione del mondo della Red Bull ha ottenuto il miglior tempo in 1:19.718, precedendo Alexander Albon della Williams (+0.095) e il compagno di squadra e pilota di casa Sergio Perez (+0.297). Quarta posizione per la McLaren di Lando Norris (+0.519), quinta per la Ferrari di Charles Leclerc (+0.579). Settima la seconda Rossa, quella di Carlos Sainz (+0.761), mentre Lewis Hamilton è solo undicesimo (+1.006).