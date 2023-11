Verstappen penalizzato di 5'' al GP di Las Vegas F1

La Red Bull di Max Verstappen dovrà scontare 5 secondi di penalità nel Gran Premio di Formula 1 a Las Vegas per non aver restituito la posizione alla Ferrari di Charles Leclerc dopo il sorpasso al limite del regolamento al momento della partenza della gara. L'olandese dovrà scontare la penalità al pit-stop. Al momento l'olandese guida la gara davanti a Leclerc e Russell. Incidente per la McLaren di Norris con l'ingresso della safety car in pista fino al settimo giro.